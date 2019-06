Fietsen in New York: voor je het weet lig je op straat

Facebook praat met waakhond over eigen cryptomunt

9:34 Facebook is in gesprek met de Amerikaanse derivatenwaakhond Commodity Futures Trading Commission (CFTC) over plannen voor een eigen digitale munteenheid. De instantie wil meer inzicht in de plannen om te bepalen of de munteenheid onder haar toezicht valt, zei CFTC-hoofd Christopher Giancarlo tegen de Britse zakenkrant The Financial Times.