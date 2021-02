Fietser die meisje (5) kniestoot gaf: ‘Ik probeerde gewoon mijn evenwicht te bewaren’

Marion Koopmans vanuit Wuhan: ‘Zal altijd een groep zeggen: zie je wel, ze houden informatie achter’

20:08 In Wuhan onderzoekt hoogleraar virologie Marion Koopmans met een team experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het ontstaan van de coronapandemie. Die missie ligt politiek uiterst gevoelig. Zelf is ze het cynisme over hun onderzoek helemaal beu. ,,We zijn hier niet voor niets.”