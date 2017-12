File van en naar wintersportgebieden

Update Spelend kind (3) oorzaak dodelijke brand New York

29 december De grote brand in de New Yorkse wijk The Bronx waarbij gisteren zeker twaalf doden zijn gevallen, is ontstaan omdat een 3-jarig jongetje met het gasfornuis aan het spelen was. ,,Het is een onbeschrijflijk tragisch ongeluk'', zo zei burgemeester Bill de Blasio.