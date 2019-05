Filevorming op de Mount Everest: Het lijkt wel de Efteling

Gewonden bij explosie in centrum Lyon: president Macron spreekt van aanval

18:43 Bij een explosie in een voetgangersgebied in Lyon zijn vanmiddag minstens zes mensen gewond geraakt. De ontploffing deed zich omstreeks half zes voor in de buurt van Place Bellecour, een plein in het historische centrum van de stad in het zuidoosten van Frankrijk. De Franse president Emmanuel Macron spreekt van “een aanval”.