Filip Dewinter: Als die Chinees een spion was, dan ben ik James Bond

De Chinees werd vorig jaar het land uitgezet nadat de Belgische inlichtingendiensten zouden hebben vastgesteld dat de Vlaamse organisatie waar hij voor werkte, probeerde belangrijke besluiten te beïnvloeden.



Dewinter weerspreekt de verdenking en zegt dat hij de betreffende organisatie, de European Chinese Cultural and Educational Foundation (ECCEF), slechts adviseerde. De ECCEF houdt zich volgens hem onder meer bezig was met uitwisselingsprogramma's voor kunstenaars.



Dat de man met wie hij contact had een spion lijkt te zijn, wist DeWinter naar eigen zeggen niet. ,,Als hij een spion was, was ik James Bond. Alles wat ik ooit gedaan heb, zoals mensen ontvangen in het parlement, dat lijkt me niet echt veel met spionage te maken te hebben. Het lijkt mij allemaal zeer van de pot gerukt.”