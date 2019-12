Filipijnen opgeschrikt door sterke aardbeving en nabevingen: meisje (6) overleden

Volgens burgemeester Vincent Fernandez van Matanao werd het kind geraakt toen een muur instortte na de aardbeving. Dat zei hij op de lokale radio. Hij meldde ook een onbekend aantal gewonden.



De beving vond plaats op ongeveer 6 kilometer van de plaats Padada, zo'n 70 kilometer ten zuidwesten van de grote stad Davao. In Padada is een gebouw van drie verdiepingen ingestort. Hulpdiensten onderzoeken of er mensen onder het puin liggen. In het gebouw zou in ieder geval een kruidenier zitten.



Op Twitter worden verder foto’s en video’s gedeeld van enkele ingestorte gebouwen, scheuren in muren van gebouwen en water dat wild heen en weer golft in een zwembad. Lokale media melden dat mensen op het eiland vanuit hun huizen en winkelcentra in paniek de straten op renden.



Op sommige plaatsen is de stroom uitgevallen. Daardoor moest een ziekenhuis ontruimd worden en kwamen enkele plaatsen zonder stroom te zitten. In de grote steden Davao en Cotabato zijn de scholen dichtgegaan. De schoolgebouwen worden nu eerst onderzocht op hun stabiliteit.