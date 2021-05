Filipijnen treuren om dood heldhaftige hond zonder snuit en bovenkaak

vraag 't vtwonen Deze planten doen het uitstekend in de badkamer

18 mei Planten zijn over het algemeen wel in iedere ruimte van het huis te vinden, maar in de badkamer ontbreekt hij in veel huishoudens. Zonde, want er zijn genoeg opties en het maakt het badkamerinterieur meteen een stuk spannender, vindt Anna van der Heijden van vtwonen. Op 18 mei ‘Wereld Plantendag’ alle reden in te zoomen op het groene geluk.