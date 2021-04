Filipijnse kustwacht stuit op reuzenschelpen ter waarde van 25 miljoen dollar

Oud-generaal Van Uhm kritisch over vertrek uit Afghanis­tan: ‘Ongelukkig moment’

16 april Peter van Uhm, de generaal buiten dienst die zijn zoon verloor tijdens de oorlog in Afghanistan, is kritisch over het besluit om alle Westerse militairen uit het land terug te trekken. De kans is volgens hem zeer reëel dat de Taliban opnieuw aan de macht komen. ,,Ik denk dat onze hele aanwezigheid in Afghanistan niet voor niks is geweest. Maar de terugtrekking nu is ongelukkig.‘’