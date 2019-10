Filmpje van Duitse tiener die bever een handje helpt gaat viral

De jongeren reden door maar besloten even later om te keren. ,,We waren bang dat iemand het beest omver zou rijden. Op de bewuste plek zagen we dat de bever het struikgewas weer was ingegaan. Al snel hoorden we geritsel en zagen we het dier weer tevoorschijn komen met een wel heel lange tak. De bever had er zichtbaar moeite mee maar waagde het er desondanks op de weg over te steken. Ik vond het zo aandoenlijk dat ik besloot hem een handje te helpen. De bever stopte even en keek achterom toen ik het andere uiteinde van de tak oppakte. Maar daarna liep hij weer doodleuk door met mij achter zich aan. Mijn vrienden kwamen niet meer bij’’, zegt Oswald terugblikkend.