Financiële crisis dreigt voor Sri Lanka

video Dit gebeurde er vannacht: ‘Akkoord over staakt-het-vu­ren nog ver weg’

Een akkoord over een staakt-het-vuren in Oekraïne is nog ver weg. Dat zeggen zowel Russische als Oekraïense onderhandelaars die afgelopen weken regelmatig met elkaar hebben gesproken over het stoppen van de oorlog.

23 maart