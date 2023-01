Finland gaat mogelijk zónder Zweden voor het Navo-lidmaatschap

Finland en Zweden wilden kort na de Russische inval in Oekraïne eensgezind hun jarenlange neutraliteit opofferen om zich bij de Navo te voegen. Maar de Turkse president Erdogan ligt op ramkoers met de Zweden, die volgens hem hard moeten optreden tegen verbannen Koerdische militanten. Na protesten waarbij een koran werd verbrand, zegt Erdogan dat hij een Zweeds Navo-lidmaatschap voorlopig niet zal steunen. Toestemming van alle bestaande Navo-leden is nodig om nieuwe leden te verwelkomen.

De Finse minister van Buitenlandse Zaken, Pekka Haavisto, zegt nu in een interview met de Finse publieke omroep YLE dat zijn land ‘de situatie zou moeten evalueren als blijkt dat de aanvraag van Zweden lang op zich laat wachten’. ,,Vanwege de veiligheid van beide landen heeft het natuurlijk de voorkeur om gezamenlijk op te trekken”, zegt Haavisto. ,,Maar we moeten ook bereid zijn om dat standpunt te herzien. Is er iets gebeurd dat de toetreding van Zweden op lange termijn zal vertragen? Het is nu nog te vroeg om daar definitieve uitspraken over te doen.”

Haavisto nuanceerde kort daarop zijn woorden - ze waren ‘onnauwkeurig’ en de ‘ambitie om samen toe te treden blijft’ - maar zijn opmerkingen zorgen voor barstjes in het verenigde front dat de landen willen zijn tegenover Rusland. Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft bij Haavisto benadrukt dat het bondgenootschap graag zou zien dat de twee naties tegelijkertijd toetreden. ,,Maar natuurlijk zijn er binnen de Navo zorgen geuit over hoe de (recente) incidenten in Zweden het schema zullen beïnvloeden”, zegt Haavisto.

Eerste breuk

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Tobias Billström, zei dat hij ‘in contact staat met Finland om erachter te komen wat er werkelijk wordt bedoeld’. Zweden wil in ieder geval gezamenlijk blijven optrekken.

,,Dit is de eerste breuk in de tot nu toe nogal indrukwekkende eenheid tussen Zweden en Finland”, zegt Paul Levin, directeur van het Instituut voor Turkse Studies aan de Universiteit van Stockholm tegen persbureau AP. ,,Finland is momenteel een beetje een onschuldig slachtoffer van de aanhoudende provocaties door Zweedse groeperingen die kritisch staan ​​tegenover toetreding tot de Navo, die worden beschermd door de zeer liberale Zweedse wetten inzake vrijheid van meningsuiting. Als Turkije de toetreding blijft blokkeren, vermoed ik dat Finland het op een gegeven moment alleen zal moeten doen.”

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: