Finland neemt grootste kernreactor in gebruik in zelfde weekend dat Duitsland stopt met kernenergie

Finlands nieuwste kernreactor heeft zondag voor het eerst stroom geleverd. Olkiluoto-3 werd daarmee met een vertraging van veertien jaar in gebruik genomen. Met een capaciteit van 1600 megawatt is de reactor de grootste in Europa en de reactor moet het wegvallen van stroom uit Rusland opvangen.

Ondanks de toenemende interesse in kernenergie in veel landen als gevolg van de energiecrisis is het moment waarop de nieuwe Finse reactor begint met commerciële stroomwinning opmerkelijk te noemen. Die komt namelijk in het zelfde weekeinde waarin Duitsland zijn laatste drie kernreactors uitzette. Duitsland gaat daarmee tegen de trend in. De beslissing voor de kernuitstap in Duitsland was al genomen in de nasleep van de kernramp in het Japanse Fukushima meer dan tien jaar geleden. De Russische inval in Oekraïne en de gascrisis zorgden voor enkele maanden uitstel voor de kerncentrales, maar niet voor afstel.

De bouw van de Olkiluoto-3 reactor begon al in 2005 en de reactor moest vier jaar later draaien. Geschillen tussen de bouwer en de uitbater van de kerncentrale en enorme kostenoverschrijdingen zorgden voor veel vertragingen. Finland had eerder ook al toestemming gegeven voor een vierde reactor op het eiland Olkiluoto in de Oostzee. Door alle vertragingen met Olkiluoto-3 besloot de uitbater daar geen bouwvergunning voor aan te vragen om zich volledig op de derde reactor te kunnen richten.

Benodigde elektriciteit

De drie kernreactoren op Olkiluoto kunnen gezamenlijk haast een derde van alle in Finland benodigde elektriciteit leveren. Finland zet meer in op kerncentrales omdat het minder mogelijkheid heeft om stroom op te wekken met waterkrachtcentrales dan buurlanden als Noorwegen en Zweden.

Nederland ziet ook weer toekomst in kernenergie. Minister Jetten gaf eerder deze week aan bij het plan te blijven om twee nieuwe kerncentrales te bouwen in Nederland, ondanks een negatief advies van het Expertteam Energievoorziening 2050. De bedoeling is dat de twee nieuwe kerncentrales in Borssele komen te staan: daar is al kennis, ervaring en draagvlak en kan de energie worden omgezet in waterstof. Critici zien daar echter ook problemen in, omdat door veel windenergie het Zeeuwse elektriciteitsnet al zwaar wordt belast. Het definitieve besluit over de kerncentrales wordt volgens de plannen over ongeveer anderhalf jaar genomen.