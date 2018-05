First lady Melania Trump in ziekenhuis voor nieroperatie

Melania (48) zal de rest van de week in het ziekenhuis blijven, meldde het kantoor van de Amerikaanse First Lady vandaag. ,,De procedure was succesvol en er waren geen complicaties", zei woordvoerster Stephanie Grisham. De behandeling betrof een embolisatie, de kunstmatige afsluiting van een bloedvat.



,,De First Lady kijkt uit naar een volledig herstel, zodat ze haar werk ten behoeve van kinderen kan voortzetten", aldus Grisham.



President Donald Trump bleef in het Witte Huis gedurende de operatie van zijn vrouw. Hij zal het zogeheten Walter Reed-ziekenhuis snel bezoeken, meldt de woordvoerder.