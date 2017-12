Floortje Dessing kan schuilkelder Jemen mogelijk snel verlaten

Floortje Dessing en haar cameramannen zijn samen met een team van hulporganisatie Rode Kruis in Jemen om te kijken hoe het Nederlandse hulpgeld wordt besteed. ,,Er waren geen aanwijzingen dat het zo los zou gaan. Anders hadden we nooit toestemming gekregen van het Rode Kruis om hierheen te gaan. Het was geen onbezonnen actie dat we hiernaartoe zijn gegaan. Er is vooraf lang overlegd en er is gewoon groen licht gekomen van verschillende partijen. Het is echt gewoon enorm geëscaleerd, net op een moment dat wij hier zijn", vertelde Dessing gisteren. Ze maakte zoiets nog nooit mee. ,,Dit is gewoon heftig."



Ze zitten vast in de Jemenitische hoofdstad Sanaa, waar sinds enkele dagen de burgeroorlog in volle hevigheid is opgelaaid. De coalitie, onder aanvoering van Saoedi-Arabië, strooit kwistig met bommen. Tegelijk zouden door Iran gesteunde Houthi-rebellen terugslaan met tanks en mortieren.



De gevechten tussen milities zouden minstens 60 levens hebben geëist. Er zijn daarnaast vele gewonden. ,,Het aantal doden en gewonden blijft maar toenemen”, stelt Stoffels. ,,Wij zitten relatief veilig, maar de mensen buiten staan doodsangsten uit. Zij kunnen geen kant op.”



Tegelijk heeft de internationale coalitie onder leiding van Saoedie-Arabië de nachtelijke bombardementen op Jemen opgevoerd. Die zijn bedoeld als steun aan de opportunistische ex-president Ali Abdullah Saleh. Hij brak zaterdag met de Houthi-rebellen, die hem steunden. Saleh deed onverwachts een handreiking naar de Saoedi's, de aartsvijanden van de Iraniërs, en wilde aan 'een nieuw hoofdstuk beginnen'. Voorwaarde was dat de bombardementen op burgers zouden stoppen en de zeeblokkade zou worden opgeheven. De Houthi's zagen dat als 'groot verraad'. Milities van Saleh wierpen plots wegversperringen op rond de wijk Al-Jarraf, waar de Houthi's de baas zijn.