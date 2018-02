Florida schrapt kindhuwelijk dankzij vrouw die op haar elfde moest trouwen met haar verkrachter

Inspiratiebron voor het opstellen van de nieuwe wet is de 58-jarige Sherry Johnston die op haar elfde gedwongen werd om te trouwen met de man die haar verkrachtte. De Amerikaanse stelt dat haar moeder door de kerk werd gedwongen om in te stemmen met het huwelijk. ,,Mijn ziel is aan het jubelen dat er iets aan gedaan is en kinderen niet mee hoeven te maken wat ik heb meegemaakt'', zei Johnston na het aannemen van de wet dat kinderen onder de achttien niet in het huwelijk mogen treden.



Tot vandaag konden tieners van 16 en 17 met toestemming van hun ouders huwen. Maar als er sprake was van een zwangerschap dan was er geen minimumgrens voor de leeftijd van de kinderen, zolang een jury maar akkoord ging met de bruiloft.



En die toestemming werd nog verrassend vaak verleend. Tussen 2010 en 2016 huwden maar liefst 3161 kinderen. 72 van hen waren onder de 16 jaar. Dit gebeurde in elke gemeente tenminste één keer en in sommige gevallen was de bruid of bruidegom twee keer zo oud als de ander. Door deze regeling bleef het misbruiken van kinderen in sommige gevallen ongestraft.