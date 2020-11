Fors deel Europeanen in geldproblemen door coronacrisis

Meer dan een derde van de Europeanen is er door de coronacrisis financieel op achteruit gegaan. Nog een bijna een derde verwacht op korte termijn geldproblemen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie.

In liefst 20 (van de 27) lidstaten van de Europese Unie geven de meeste mensen aan dat de crisis hun inkomen heeft aangetast. Cyprus scoort het slechtst. Daar zegt 57 procent van de ondervraagden dat ze de gevolgen al merken, terwijl nog eens 30 procent zijn hart vasthoudt. Slechts 9 procent zegt niet bang te zijn. Daarna komen Griekenland, Spanje en Roemenië (elk met 55 procent) en Bulgarije (53 procent).

Nederland scoort relatief goed in dit rijtje. In ons land zegt 21 procent dat ze de effecten van de crisis merken in de portemonnee. Nog eens 27 procent ziet dat in de nabije toekomst gebeuren. Opvallend is dat 41 procent van de ondervraagden helemaal geen problemen voorziet. Alleen Luxemburg en Denemarken hebben (iets) positievere scores dan ons land. De mensen die zich het meest ongerust maken komen voornamelijk uit Zuid- en Oost-Europa.

Bijna een kwart van de mensen geeft aan dat ze eerder dan gepland hun spaargeld hebben moeten aanspreken. Ruim 20 procent heeft al eens geheel of gedeeltelijk zonder werk gezeten. Mensen zeggen dat ze moeite hebben om hun rekening of de huur te betalen. Anderen hebben familie of vrienden om hulp moeten vragen. Ook zijn er mensen die geen fatsoenlijke maaltijd meer op tafel kunnen krijgen.

‘Economische schade te groot’

De Europeanen blijken verdeeld te zijn over de gekozen strategie in de strijd tegen het virus. 49 procent vindt dat de economische schade te groot is in vergelijking met wat er op het gebied van de gezondheid is bereikt. 45 procent van de mensen ziet dat net andersom.

De onderzoekers tekenen aan dat tijdens de eerste golf de meeste mensen juist voornamelijk naar de gezondheid keken, en minder naar de economie (53 om 41 procent). Nu, in de tweede golf, vinden meer mensen dus dat de economische schade te groot wordt. Sterker: dit geldt in alle 27 EU-lidstaten. In Nederland gaat het om 49 procent van de mensen (tegen 40 die meer gezondheidsvoordelen ziet). Bulgarije scoort in dit rijtje het slechtst. Daar vindt iets meer dan twee derde de economische schade te groot.

De Nederlandse economie krijgt dit jaar een flinke klap te verduren. Naar verwachting krimpt de economie dit jaar met 5,7 procent, zo blijkt uit cijfers van RaboResearch:

