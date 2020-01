Foto zwartgeblakerd kangoeroejong schokt wereld: ‘Dit is de bikkelharde realiteit’

De in de bossen bij Adelaide gemaakte foto kreeg talloze wisselende reacties – zoals ‘duidelijk echt’ of ‘geënsceneerd omwille van het schokeffect’ – en duikt wereldwijd op om de catastrofale gevolgen voor mens, dier en natuur van de brandcrisis in beeld te brengen. Directeur Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, verwoed verzamelaar van spraakmakende, dode dieren, noemt Fleets foto ‘de bikkelharde realiteit’.



Moeliker heeft in zijn collectie ettelijke gestorven dieren met een markant verhaal. Zoals een mus die ooit tijdens een recordpoging werd neergeknald toen de vogel 23.000 dominosteentjes omgooide, een gevleugeld slachtoffer van een homoseksuele necrofiele eend, een meeuw die in botsing kwam met een traumahelikoper en het eerste in Nederland gedocumenteerde geval van een McFlurry-egel, gestorven toen het dier met de kop vast kwam te zitten in een McDonald’s-ijsbeker.



De dode kangoeroe naar Nederland halen lijkt hem lastig vanwege de grote afstand en de onvoorspelbare staat waarin het buideldier verkeert. ,,Ik hoop dat mijn Australische collega's dit prachtexemplaar op gepaste wijze zullen conserveren als herinnering aan een ongekende ramp.” Moeliker, die de foto grondig analyseerde, stelt dat de kangoeroe ‘wat vreemd’ in de afrastering hangt. En dat verbaast hem niks. ,,Een dier dat verbrandt, kan vreemde strapatsen maken zoals rare stuiptrekkingen of heftige verkrampingen bij verlies van leven. Dan kan je een beeld krijgen zoals dit.”