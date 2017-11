Fotograaf eist 56.000 euro na ophef over naaktfoto's in kasteel

Howard Kennedy en zijn vrouw Karen maakten in 2012 een serie foto's in het zestiende eeuwse kasteel Craigievar Castle in Alford. Volgens The National Trust for Scotland (NTS) - die tevens de eigenaar van het kasteel is - was deze fotoshoot met naakte modellen helemaal niet goedgekeurd.



De fotograaf verklaart daarentegen dat hij met een van de medewerkers van de NTS had afgesproken dat hij het kasteel mocht gebruiken. Bovendien zou hij er 200 pond (225 euro) voor hebben betaald.