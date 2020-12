Fotoserie: Zo viert de wereld Kerstmis

video Britse koningin: Dit jaar ook op veel manieren nader tot elkaar gekomen

25 december Koningin Elizabeth heeft het afgelopen jaar gezien dat mensen ondanks de verplichte afstand ook hechter zijn geworden. Dat zei de Queen in haar jaarlijkse kersttoespraak die vrijdag werd uitgezonden. Zoals verwacht was de coronapandemie een belangrijk thema in haar speech die ze hield vanuit Windsor Castle.