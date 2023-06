Fout met elektronische signalering oorzaak treinramp India, school ingezet als mortuarium

Minister Ashwini Vaishnaw gaf deze ‘voorlopige verklaring’ voor het ongeluk in een interview met New Delhi Television Network. De bewindsman voor de spoorwegen van India zei dat na een drievoudige treinontsporing waarbij 288 mensen om het leven kwamen en honderden anderen gewond raakten. Zondag was het identificeren van slachtoffers in volle gang. Velen liggen opgebaard in een school die als mortuarium wordt gebruikt. Verwoeste wrakstukken worden nog steeds opgeruimd van de twee passagierstreinen en een goederentrein die op vrijdagavond op elkaar botsten in het oosten van India. Het bleek een van de dodelijkste treinongevallen in het land in de laatste jaren.

Vragen

Treinen blijven een essentiële levensader in India, het land dat China onlangs met 1,4 miljard mensen inhaalde als meest bevolkte land ter wereld. Dagelijks vervoeren ze ongeveer 13 miljoen passagiers die zich verplaatsen over in totaal 40.000 mijl spoor. In de nationale media worden nu veel vragen gesteld over hoe dit kon gebeuren. Want het land leek de ergste treinongelukken juist achter zich te hebben gelaten: er waren 139 ongevallen in de jaren 2014-2015 in vergelijking met ‘slechts’ 55 in 2019-20. In 1995 botsten wel twee treinen in de buurt van New Delhi, waarbij 358 mensen om het leven kwamen, een van de ergste treinongevallen in India. In 2016 ontspoorde een passagierstrein tussen de steden Indore en Patna, waarbij 146 passagiers omkwamen. Maar een aantal jaren ging het dus redelijk goed, al waren er nog wel veel ontsporingen.