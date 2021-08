Fox-boegbeeld op bezoek bij Hongaarse geestverwant Viktor Orbán: ‘Hier kan Biden nog wat van leren’

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft al de hele week Fox News-boegbeeld Tucker Carlson over de vloer. Die was benieuwd naar het succes van de in Europa verguisde leider. Zijn conclusie: ,,Hier kan Joe Biden nog wat van leren.”

Ze zitten ontspannen tegenover elkaar, maar dat kan ook bijna niet anders. Het televisie-interview van Tucker Carlson (boegbeeld van de conservatieve Amerikaanse nieuwszender Fox) en Viktor Orbán (in totaal al zestien jaar premier van Hongarije) heeft geen kritische bedoeling. Beiden zijn het politiek gezien zeer met elkaar eens.

Sterker: dat is precies de reden dat Carlson zijn show al de hele week live uitzendt vanuit Boedapest. Wat hem betreft is Orbán een held: ,,Hij verdedigt de democratie tegen de onaantastbare miljardairs, non-gouvernementele organisaties en bepaalde Westerse regeringen. Hij vecht voor de democratie tegen al die krachten die haar willen vernietigen. En dat terwijl hij door Joe Biden wordt weggezet als een ‘totalitaire boef’.” De Fox-kijkers kunnen het waarderen. Tucker Carlson Tonight trok de afgelopen week meer kijkers dan shows van concurrenten CNN en MSNBC.

Veel kritiek

In Europa kijken de meeste landen met andere ogen naar Viktor Orbán. Zo krijgt hij veel kritiek op de manier waarop hij omgaat met EU-gelden en moeten ook zijn aanvallen op ‘linkse’ universiteiten en onafhankelijke media het ontgelden. De laatste controverse betrof de Wet ter Bescherming van Kinderen. Officieel moet die wet pedofilie tegengaan, maar in de praktijk betekent het vooral dat het verboden is om kinderen onder de 18 jaar op school en op televisie ‘bloot te stellen’ aan homoseksualiteit.

Quote Het is geen mensen­recht om hier te komen. Dit land is van ons Viktor Orbán, premier van Hongarije

Geen mensenrecht

Speciaal onderdeel van het bezoek was een uitstapje, per legerhelikopter, naar het prikkeldraadhek op de grens met Servië en Kroatië. Dat liet Orbán daar plaatsen tijdens de vluchtelingencrisis van 2015, omdat hij zijn ‘volk, God, de natuur, de Hongaarse geschiedenis en taal’ wilde beschermen, zo zei hij tijdens het interview met Carlson. ,,Het is geen mensenrecht om hier te komen. Dit land is van ons.”

Volledig scherm Het hek aan de grens van Hongarije met Servië. © AP

De Amerikaan was erg onder de indruk, daar in het zuiden van Hongarije. Het zag er 'schoon en ordelijk’ uit, vond hij. Het deed in niets denken aan de ‘chaos’ aan de Mexicaanse grens. Zijn boodschap: de Amerikaanse president Joe Biden kan hier nog wat van leren. ,,Je hebt hier dus niet een bruto nationaal product als dat van de VS voor nodig, en ook niet de modernste technologie, wapens of bewakingsapparatuur. Het enige dat je nodig hebt, is de wil om het te doen.” Carlson gaf Orbán grote complimenten, omdat die niet toestaat dat ,,dit land met 10 miljoen mensen voor altijd verandert door mensen die we niet hebben uitgenodigd en die hier illegaal naartoe komen”.

Quote Dit gaat niet om het hoger onderwijs. Dit gaat om het versterken van je macht Istvan Hiller, Socialistische Partij

Conservatieve elite

Carlson sluit zijn bezoek aan Hongarije vanavond af met een lezing in het Mathias Corvinus Collegium (MCC). Dat is, opnieuw, een omstreden project van Orbán. Op deze school in Boedapest moeten duizenden jongeren worden klaargestoomd om de toekomstige conservatieve elite te worden. Of zoals een minister uit Orbáns regering het zei: ,,Het MMC moet de realisatie van belangrijke publieke doelen verwezenlijken.”

En dat mag wat kosten. Orbán heeft het MCC maar liefst 1,7 miljard euro toebedeeld. Dat is niet alleen 1 procent van het bruto nationaal product, maar ook meer dan de jaarlijkse begroting voor het hele hoger onderwijs. En dat, zo zeggen critici, terwijl de coronabestrijding dreigt te stokken door geldgebrek. ,,Dit gaat niet om het hoger onderwijs", zegt Istvan Hiller van de oppositionele Socialistische Partij. ,,Dit gaat om het versterken van je macht.”

Volgend jaar zijn er verkiezingen in Hongarije. Orbán moet het daarbij opnemen tegen een blok van zes partijen van zeer uiteenlopende aard. Het is lang niet zeker dat Fidesz, de partij van Orbán, opnieuw met een absolute meerderheid aan de haal gaat.

