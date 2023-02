Fox News-baas: zender steunde claims Trump over verkiezingsfraude

Nieuwe trieste grens gepasseerd: dodental aardbeving Syrië en Turkije over de 50.000

Het dodental van de verwoestende aardbevingen van 6 februari in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 50.000. Volgens de nooddienst AFAD zijn in Turkije 44.218 mensen overleden door de ramp. In Syrië hebben zeker 5900 mensen het niet overleefd. Het dodental loopt naar verwachting nog verder op.