Française (17) die verdween tijdens joggen en bebloede oortjes achterliet na één dag teruggevonden

UpdateIn het noordwesten van Frankrijk zijn tweehonderd agenten op zoek geweest naar een 17-jarig meisje dat vermist was geraakt toen ze gisteren in een bosgebied aan het joggen was. Haar vader volgde het traject dat ze normaal aflegt en vond haar draadloze oordopjes terug. Ze zaten onder het bloed. Ruim 24 uur later werd het meisje levend en wel teruggevonden.

Openbaar aanklager Celine Maigné meldde de vondst van het meisje zojuist in een persverklaring. Ze ondergaat nu een medisch onderzoek om haar gezondheidstoestand duidelijk te krijgen. Ook zal het onderzoek worden voortgezet om meer duidelijkheid te krijgen over haar plotse verdwijning.

Volgens lokale media als BFMTV en Le Parisien verkeert de tiener in shock.

‘Oortjes onder bloed’

Die verdwijning gebeurde gisteren in het Bellebranche-bos in het departement Mayenne. Volgens persbureau AFP vertrok het meisje maandag rond 16.00 uur uit haar ouderlijk huis in Saint-Brice voor haar vaste rondje van 5 kilometer. Tegen de avond was ze echter nog steeds niet teruggekeerd. Daarop gingen de ouders hun dochter zoeken. Zij meldden de verdwijning van het meisje om 18.40 uur bij de politie.

Openbaar aanklager Celine Maigné verklaarde eerder vandaag nog op een persconferentie over de zaak dat de vader van het meisje haar vaste hardlooproute heeft gevolgd. ,,Hij vond verschillende items die aan zijn dochter toebehoorden.’’ Het gaat volgens Franse media om een gps-horloge, telefoon en oordopjes met bloedsporen erop.

De hardloopapp die het meisje gebruikte geeft aan dat ze vijf kilometer per uur liep en al na 1 kilometer abrupt stopte met hardlopen, zo stelden onderzoekers inmiddels vast. Het signaal stopte plotseling op een kruispunt van drie landwegen.

Grootschalige zoektocht

Gisteravond na de melding zette de politie al vijftig agenten in om het meisje terug te vinden. Vandaag werd dat aantal verviervoudigd. Ook een helikopter, een duik- en een hondenteam werden opgetrommeld. Het zoekterrein was moeilijk toegankelijk. ,,We concentreren ons op een zone die zowat 190 hectare groot is. Beboste gebieden en waterpartijen wisselen elkaar af”, aldus Maigné. Volgens haar ging het om een doodnormaal meisje, uit een goede omgeving, sportief en een goede leerling op een middelbare school in Sablé-sur-Sarthe. ,,Zeker geen type dat zomaar zou weglopen.”

De openbaar aanklager opende een officieel onderzoek naar ontvoering en vrijheidsberoving, maar stelde na 24 uur nog altijd niet te weten of het nu om een criminele daad gaat of een ongeluk. Nu hebben al die inspanningen in ieder geval tot resultaat dat het meisje levend is teruggevonden. Mogelijk dat een verhoor meer duidelijkheid kan geven over haar verdwijning.

Volledig scherm . © ANP / AFP

Man opgepakt

Gisteravond werd al wel een man in hechtenis genomen. Volgens RTL France gaat het om een 42-jarige dronkaard die verschillende keren naar de politie zou hebben gebeld en om meer informatie over de verdwijning van het meisje vroeg.

Voorlopig is er echter niets concreets dat hem aan haar verdwijning linkt. De aanklager sluit niet uit dat hij snel wordt vrijgelaten.

