Frankrijk dringt aan op snelle invoering 'digitaks'

De EU-ministers van Financiën zijn vandaag bijeen in Sofia, Bulgarije om over het plan te praten. Meerdere lidstaten zijn tegen snelle besluitvorming over een 'digitaks' op EU-niveau. ,,Iedereen is het erover eens dat het huidige belastingsysteem moet worden aangepast aan de digitale economie. De vraag is of een tijdelijke Europese omzetbelasting de juiste oplossing is'', aldus Menno Snel, die namens Nederland afreisde naar Sofia.



Ook Malta, Luxemburg en Slowakije zien weinig in het plan. Peter Kazimir, de Slowaakse minister van Financiën zei vanmiddag: ,,Op Europees niveau betwijfel ik dat er snel een akkoord zal komen, want het is niet gemakkelijk om op belastingniveau tot overeenstemming te komen." Zijn Maltese collega Edward Scicluna voegde toe: ,,Wij zijn voorzichtig. We zijn niet tegen, maar willen luisteren. Het is best ingewikkeld."



Volgens internationale regels betalen multinationals nu belasting over de winst in het land waar ze 'met steen en mortel' aanwezig zijn. Techreuzen die in de EU actief zijn, zoals Amazon en Apple, vestigen zich nu in fiscaal aantrekkelijke landen als Ierland en Luxemburg terwijl ze enorme omzetten draaien in andere lidstaten. Die lopen door de vestigingsregel belastinginkomsten mis.