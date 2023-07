Frankrijk geteisterd door zware onweersbuien met enorme hagelstenen: ‘Lijkt wel einde van de wereld’

videoFrankrijk is dinsdag geteisterd door hevige onweersbuien. Voor het oosten van het land is code rood afgekondigd. Er zijn rukwinden met snelheden van meer dan 100 kilometer per uur gemeten en uit de lucht vielen hagelstenen zo groot als tennisballen. Het onstuimige weer zette duizenden huishoudens zonder stroom.

Op sociale media doen talloze spectaculaire beelden van het extreme weer de ronde. ,,Het lijkt wel het einde van de wereld”, klinkt het onder de inwoners. Het hevige onweer richtte op verschillende plaatsen heel wat materiële schade aan. Zo stortte het dak van een supermarkt in Dijon in terwijl er nog klanten binnen waren. Er vielen geen gewonden.

In verschillende delen van Frankrijk is het op dit moment erg heet. In het departement Haute-Savoie klom de temperatuur tot 40,2 graden. Het was de eerste keer dat het kwik dit jaar steeg tot meer dan 40 graden op het Franse vasteland.

Bliksem

Code rood is overigens erg zeldzaam in Frankrijk. Zo werd het vorig jaar maar één keer afgekondigd. In 24 Oost-Franse departementen gold dinsdag code oranje voor onweer en in negen departementen was code oranje voor hitte van kracht. Woensdag geldt de waarschuwing voor onweer nog in twaalf departementen.

In Haut-Rhin zaten dinsdagavond 6000 huishoudens zonder stroom als gevolg van het noodweer. In het Territoire de Belfort hadden 1200 gezinnen rond 22.00 uur nog steeds geen elektriciteit. Rond 20.00 uur waren dat er nog 4000. Zeker 500 keer was de bliksem ingeslagen. Ook in het departement Doubs zaten ongeveer 2500 huishoudens zonder stroom.

Ook code rood in Zwitserland

Ook in Zwitserland was er dinsdag hevig onweer op de warmste dag van het jaar. In Chur in Graubünden, de warmste plek van het land, steeg het kwik tot 37,6 graden. In het kanton Fribourg raakte een vrouw zwaargewond door een blikseminslag en op de luchthaven van Zürich waren er vertragingen door het noodweer. Net als in Frankrijk gold in Zwitserland code rood voor het hele land.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm In het oosten van Frankrijk waren gisteren zware onweersbuien met grote hagelbollen. © Twitter

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: