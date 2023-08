Frankrijk heeft te veel wijn: overheid steekt 200 miljoen in vernietigen overschot

Een ‘catastrofale’ situatie na de oogst, met ‘kelders die al vol zijn’ en handelaren die ‘maandenlang geen liter meer kunnen verkopen’. Dat is de grote vrees van minister van Landbouw Marc Fesneau. Terwijl de consumptie van wijn in zowel Frankrijk als diverse andere Europese landen afgelopen maanden flink daalde, steeg de productie in Europa door een goede oogst dit jaar juist met vier procent.

Eerder had Frankrijk al 160 miljoen euro toegezegd, bedoeld om drie miljoen hectoliter wijn te vernietigen. Dat vond de sector toen reeds onvoldoende: volgens onder meer de boerenfederatie FNSEA was er minstens tweehonderd miljoen nodig. Nu is de bijdrage dus alsnog opgekrikt met veertig miljoen euro.

Met de geldinjectie hoopt de minister te voorkomen dat de prijzen verder dalen, ‘zodat wijnmakers weer bronnen van inkomsten kunnen vinden’, zo zei hij op een persconferentie tijdens een bezoek aan een distilleerderij uit de Hérault.

Het grootste deel van het geld wordt gebruikt om overtollige wijnvoorraden op te kopen en vernietigen. De alcohol wordt hergebruikt en verkocht in bijvoorbeeld schoonmaakmiddel en parfum. Ook is er geld beschikbaar voor wijnboeren om naar andere producten over te schakelen, zoals olijven. In de regio Bordeaux hebben volgens Franse media reeds driehonderd wijnbouwers zich gemeld die willen stoppen. Uit een onderzoek eerder dit jaar bleek dat ruim 1300 wijnboeren daar in de problemen verkeren.

Fransen drinken steeds minder wijn

Dat de Fransen minder wijn drinken is niet nieuw: volgens het Franse Nationaal Comité van de Wijnsector (Cniv) dronken Fransen in 1975 nog honderd liter per inwoner; nu is dat veertig. Toch blijft wijn vooralsnog wel de meest populaire alcoholische drank.

Cijfers van de Europese Commissie van juni dit jaar tonen echter een meer recente daling: in Frankrijk nam de consumptie met vijftien procent af. En Frankrijk is niet het enige land: In Duitsland kelderde de wijnconsumptie met 22 procent, in Portugal met 34, en ook in Italië (-7 procent) en Spanje (-10 procent) werd minder wijn gedronken. De export daalde bovendien eveneens.

Dat er zoveel minder wijn wordt gedronken komt volgens de Europese Commissie door de inflatie, gestuwd door hogere prijzen voor voedsel en drank. In Frankrijk lijkt het er bovendien op dat bier aan populariteit wint ten opzichte van wijn: de bierconsumptie blijft al tijden stabiel of stijgt licht. Dat terwijl brancheorganisaties verwachten dat de Franse inname van rode wijn de komende jaren nog veel verder afneemt.

De lagere wijnconsumptie treft niet alleen Frankrijk: vooral rode wijnen en rosé uit gebieden in Frankrijk, Spanje en Portugal worden geraakt. In juni dit jaar besloot de EU de Europese wijnproductie daarom te helpen met een steunprogramma. Ook Frankrijk maakt daar gebruik van: van de tweehonderd miljoen die naar de de boeren gaat is 160 miljoen afkomstig van de EU. De Franse overheid betaalt de overige veertig miljoen.

