Frankrijk is alweer bezig met de derde avondklok: maar of het zin heeft?

Commentaar Avondklok? Goed dat we ons de oorlog herinneren, maar hij is wel al 75 jaar voorbij

15:32 Een avondklok is een heftige ingreep in ieders leven, maar laten we het wel rationeel houden. En ga eens praten met de ‘niet-essentiële’ winkelier om de hoek, als je wilt weten wat heftig is, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.