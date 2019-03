Frankrijk ‘op z'n Hollands’ voor rechter gedaagd om klimaatbeleid

Die gang naar de rechter is geïnspireerd op Nederland. Daar begon milieuorganisatie Urgenda met succes een proces tegen de staat. Bij een eerste uitspraak in 2015 én in hoger beroep in 2018 kreeg de overheid een flinke rechterlijke tik op de vingers. De Nederlandse staat werd door de rechter verplicht tot het nemen van méér klimaatmaatregelen.