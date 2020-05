Frankrijk: Reisbeperkingen geleidelijk minder

Rechtenstu­den­te (19) doodgescho­ten bij Lidl Blackburn: 'Onze prachtige dochter is van ons afgenomen’

20:16 Een hevig vuurgevecht tussen twee groeperingen in het Britse Blackburn, dat het leven van een onschuldige tiener kostte, is in het Verenigd Koninkrijk als een bom ingeslagen. Onderweg naar de supermarkt kwam de 19-jarige Aya Hachem onverwacht in de kogelregen terecht. De Libanese rechtenstudente overleefde het niet. Negen verdachten in de leeftijd van 19 tot 39 zijn inmiddels aangehouden voor de schietpartij, onder wie drie broers.