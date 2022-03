Frankrijk versoepelt vanaf 14 maart de coronaregels

‘Rijk der Vrijheid’

Ook België buigt zich morgen over de coronasituatie. Er liggen heel wat versoepelingen op tafel, waardoor de deur naar het ‘Rijk der Vrijheid’ mogelijk weer opengaat. Het Overlegcomité van de zes regeringen vergadert vanaf 13.00 uur over het schrappen van de laatste coronabeperkingen. Zaken als de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer blijven naar verwachting nog wel even.



De coronacijfers in België zien er momenteel vrij goed uit. De epidemiologische situatie en de druk op de ziekenhuizen zijn onder controle.