Frankrijk verstrengt de coronaregels: zonder booster kom je bijna nergens meer in

update/video Voorzitter Europees Parlement David Sassoli (65) overleden: ‘Europa verliest een leider’

Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli is in de nacht van maandag op dinsdag overleden, meldt zijn woordvoerder Roberto Cuillo op Twitter. Sassoli stierf om 01.15 uur in het ziekenhuis in de Italiaanse stad Aviano, waar hij op 26 december werd opgenomen. De datum en plaats van zijn begrafenis zullen in de komende uren gecommuniceerd worden, zegt Cuillo.

11 januari