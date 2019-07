Frankrijk vindt in 1968 verdwenen onderzeeboot Minerve

De regering besloot in 2018 om de inspanningen voort te zetten om de Minerve te vinden op verzoek van de nabestaanden. Het wrak is nu gevonden dankzij het gebruik van nieuwe sonar- en drone-technologie.



,,We hebben zojuist de Minerve gevonden, het was een geslaagde operatie, een moment van opluchting en een demonstratie van technische bekwaamheid", zegt de Franse minister van Defensie, Florence Parly, op Twitter. ,,Mijn gedachten gaan uit naar de families van de overledenen die zo lang op dit moment hebben gewacht.’’



Het wrak van de onderzeeërs bevond zich op 45 kilometer van de kust van Toulon op 2.370 meter diepte. Het waren volgens persbureau AFP de onderwaterdrones van het Amerikaanse schip Seabed Constructor, dat afgelopen dinsdag arriveerde om deel te nemen aan het onderzoek, die het wrak signaleerden. Eerder was dat schip betrokken bij het terugvinden van de Argentijnse duikboot San Juan.