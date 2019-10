Frankrijk volgt voorbeeld Nederland: Steeds meer landen schorten wapenexport naar Turkije op

Frankrijk stopt de wapenexport naar Turkije. Dat maakten de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken zojuist bekend. Daarmee volgt Frankrijk het voorbeeld dat Duitsland eerder vandaag stelde. Zolang Turkije bezig is met een offensief in het noorden van Syrië krijgt het geen nieuwe wapens die daar tegen de Koerden kunnen worden ingezet.

Steeds meer Europese landen willen zo hetzelfde. Ze geven geen exportvergunningen meer af aan Turkije als er een risico bestaat dat wapens worden ingezet voor iets waarbij mensenrechten worden geschonden of de regionale stabiliteit wordt ondermijnd.

Finland was de eerste van de Europese landen. Afgelopen woensdag stopte het Scandinavische land wapenleveranties aan Turkije. Donderdag volgde Noorwegen dat voorbeeld en weer een dag later Nederland. Vice-premier Hugo de Jonge zei dat vrijdag na afloop van de ministerraad. ,,Dit is een forse stap. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zal maandag in Brussel andere EU-landen oproepen hetzelfde te doen”, aldus De Jonge.

Minister Blok zal in Brussel een Zweedse minister van Buitenlandse Zaken treffen die dezelfde opdracht heeft meegekregen. Het Zweedse parlement besloot vrijdag dat minister Ann Linde op de aankomende top een EU-breed wapenembargo voor Turkije moet bepleiten.

Het Turkse leger trok afgelopen woensdag de grens met Syrië over. Dat werd mogelijk nadat de Amerikaanse president Trump twee dagen daarvoor besloot een deel van zijn troepen uit dat gebied weg te halen. ,,We zijn nu bijna drie jaar in Syrië en het is tijd voor ons om te vertrekken uit deze belachelijke, eindeloze oorlogen, waarvan er veel stammenoorlogen zijn. We zullen vechten waar het in ons belang is en we vechten alleen om te winnen’’, aldus Trump.

Ras al-Ain

Sinds de Turkse inval wordt de Koerdische militie YPG - dat de Amerikanen hielp IS te bestrijden - bestookt vanuit de lucht en zijn gevechten gaande in de grensstad Ras al-Ain. De Turkse militairen worden gesteund door Syrische milities en strijden tegen de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Het Turkse leger claimt de stad te hebben ingenomen, de SDF spreekt dat tegen en meldt dat de tegenstander wordt teruggeslagen.

President Erdogan zegt dat zijn troepen Syrië ingaan om een veilig gebied in te stellen waar Syrische vluchtelingen, die nu nog in Turkije verblijven, naar terug kunnen keren. En, waarschijnlijk belangrijker voor de president, ‘Operation Peace Spring’ is volgens hem gericht tegen ‘terroristen van de PKK/YPG en IS in Noord-Syrië. ,,We willen voorkomen dat er een terreur-corridor ontstaat langs onze zuidelijke grens’. De YPG maakt onderdeel uit van de SDF. Volgens Erdogan zijn er nauwe banden tussen de Syrische Koerden van de YPG en de Turkse Koerden van PKK. Die PKK staat ook op de Europese terreurlijst, hun leider Ocalan zit een levenslange celstraf uit.

,,Het maakt niet uit wat andere landen zeggen, wij zullen niet stoppen”, reageerde Erdogan gisteren op ‘dreigementen’ en kritiek van andere landen.

In Noord-Syrië zijn zeker 100.000 mensen op de vlucht geslagen. Veel mensen zitten in opvangkampen. Wat is er momenteel aan de hand en wat gaat er gebeuren? Bekijk deze video: