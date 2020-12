Frankrijk woest na ophanging Iraanse journalist: ‘Barbaars en onaanvaardbaar’

De Iraanse staatstelevisie maakte bekend dat de ‘contrarevolutionaire’ Ruhollah vanochtend is opgehangen. Het hooggerechtshof bekrachtigde kort daarvoor zijn doodvonnis vanwege ‘de ernst van de misdaden’ tegen de Islamitische Republiek.

,,Frankrijk veroordeelt in de sterkst mogelijke bewoordingen deze ernstige schending van de vrije meningsuiting en persvrijheid in Iran‘’, stelt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. ,,Dit is een barbaarse en onaanvaardbare daad die indruist tegen de internationale verplichtingen van het land.‘’

Ballingschap

De journalist Zam woonde al jaren in ballingschap in Frankrijk. De zoon van een hervormingsgezinde sji’itische geestelijke kreeg daar asiel nadat hij uit Iran gevlucht was. Zam was een groot criticus van het Iraanse regime en runde de Perzische nieuwszender Amadnews, die 1 miljoen volgers heeft.

Volgens Iran speelde hij in die hoedanigheid een grote rol bij de massademonstraties tegen de regering in 2017. De protesten, de grootste in de afgelopen decennia, waren het gevolg van de groeiende onvrede over de armoede en de hoge prijzen.

Zam zou hebben aangezet tot geweld. Hij werd in 2019 door de veiligheidsdiensten naar Irak gelokt, opgepakt en vervolgens aan Iran uitgeleverd.

Tijdens de onlusten in 2017 werden 21 mensen gedood en duizenden gearresteerd. Vorig jaar waren er nog dodelijkere protesten tegen de stijgingen van de brandstofprijzen. Daarbij zouden zeker 1500 betogers zijn omgekomen. Iraanse functionarissen hebben de Verenigde Staten en Saudi-Arabië beschuldigd van het aanwakkeren van de onrust.

Brein

Belangenorganisatie Reporters Without Borders (RSF) veroordeelde de executie en ziet ayatollah Khomeini als het brein achter deze executie. ‘RSF is verontwaardigd over deze nieuwe misdaad van Iraanse rechtspraak’, tweette de groep.

Amnesty International is ‘geschokt’. ,,We roepen de internationale gemeenschap, met inbegrip van de lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad en de EU, op om onmiddellijk actie te ondernemen om de Iraanse autoriteiten onder druk te zetten om het escalerende gebruik van de doodstraf als wapen van politieke repressie stop te zetten.‘’