Frans schip redt bij storm gewond geraakte Indiase zeiler uit oceaan

De redding van de zeezeiler, die meedeed aan de Golden Globe Race, had de nodige voeten in de aarde. Zijn 10 meter lange boot bevindt zich momenteel op zo'n 3.400 kilometer ten zuidwesten van de Australische stad Perth op de Indische Oceaan.



Tomy raakte vrijdag in de problemen, toen zijn mast afbrak tijdens een zware storm. De zeiler raakte daarbij gewond en deed sindsdien via tekstberichten verslag van zijn verslechterende gezondheidstoestand. Hij liet via een satellietverbinding weten dat hij niet meer kan lopen, doorlopend moest overgeven en een brandend gevoel had in zijn borstkas.



Bij de reddingsoperatie waren vliegtuigen en schepen uit meerdere landen betrokken. Australië coördineerde de actie. Een toestel van de Indiase marine maakte opnamen van de zwaar gehavende zeilboot. Het is de bedoeling dat de solozeiler wordt overgebracht naar het eiland Amsterdam in de Indische Oceaan.