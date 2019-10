Frans stel strijdt twee jaar voor ‘golfje’ in voornaam van zoontje Fañch

Een echtpaar uit de Franse regio Bretagne heeft het na een slepende juridische strijd van twee jaar voor elkaar gekregen dat de voornaam van hun in mei 2017 geboren zoontje Fanch in zijn paspoort komt met het leesteken ‘tilde’ (~) op de ñ. Het zogenoemde golfje mocht niet op zijn geboorteakte en identiteitsbewijs, omdat het volgens de Franse overheid geen officieel erkend leesteken in de Franse taal is.

Toen de jongen was geboren, weigerde een gemeentefunctionaris het golfje op te nemen op de geboorteakte van het kind. Na enig aandringen van de ouders schreef de ambtenaar uiteindelijk toch een tilde boven de ‘n’, waarna de vader en moeder van Fañch gelijk maar een identiteitskaart en paspoort voor het ventje aanvroegen. Daarin kwam, met toestemming van de gemeente, het leesteken te staan. Maar uiteindelijk kregen de ouders van het kind toch te horen dat het golfje niet meer mocht. Belachelijk, vond het koppel waarna het een rechtszaak aanspande tegen de Franse overheid. ,,Wij willen de tilde, omdat dat leesteken een Bretons tintje aan de naam van ons zoontje geeft.”

In september 2017 bepaalde een Franse rechter dat de naam van de baby zonder het symbool op de geboorteakte en andere documenten moest komen. Reden? ,,De tilde komt weliswaar voor in de alfabetten van Spanje, Portugal en de Bretonse taal, maar wordt niet erkend in de Franse taal”, zo luidde het oordeel. En ook: ,,Het autoriseren van het gebruik van het leesteken zou neerkomen op een schending van het uitgangspunt in onze rechtsstaat om de eenheid in het land te handhaven.”

Strijd

De ouders reageerden tandenknarsend op de uitspraak en gingen door met hun strijd. Uiteindelijk oordeelde een hoger gerechtshof in de stad Rennes (Bretagne) dat de beslissing van de rechter nietig moest worden verklaard omdat ~ geen bedreiging zou zijn voor de Franse administratieve systemen. Oftewel: Fanch mocht weer als Fañch worden geschreven. Korte tijd later stelde een nog hogere rechter dat het golfje toch weer niet mocht, omdat de vrees bestond dan meer ouders in Frankrijk de tilde zouden gaan gebruiken. En dus werd Fañch weer Fanch.

Gisteren kregen de ouders na hun zoveelste hoger beroep toch nog gelijk. De advocaat van Jean-Christophe Bernard, de vader van Fañch, maakte de onherroepelijke beslissing bekend. ,,Fanch is nu officieel Fañch. En het zal in de toekomst moeilijk zijn om de tilde aan andere kinderen te weigeren.” De vader en moeder van Fañch zijn blij met het finale oordeel in deze principekwestie. ,,Eindelijk kunnen we verder”, aldus de vader.