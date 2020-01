Franse brandweer vindt lichaam bejaarde vrouw (83) in vriezer

De brandweer rukte woensdagavond rond 17.30 uur uit nadat brand was uitgebroken in een woning in een afgelegen dorpje in het departement Haute-Vienne, in het midden van Frankrijk. Brandweerlieden blusten het vuur en gingen vervolgens met de politie op onderzoek uit in de woning die van een 83-jarige vrouw was. Daarbij ontdekten ze het lichaam van de overleden bewoonster in een vriezer.