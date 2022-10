Franse camping moet sluiten wegens vervuild meer: ‘Zelfs onze kinderen waren verdrietig’

Wassende water eist al 600 doden in Nigeria, ‘land mist infrastruc­tuur voor klimaatver­an­de­ring’

Het aantal mensen dat de afgelopen weken is omgekomen bij overstromingen in Nigeria is gestegen naar 603. Ook heeft de natuurramp zeker 1,3 miljoen mensen uit hun huizen verdreven, maakte de Nigeriaanse minister van Humanitaire Zaken zondagavond bekend op Twitter.

17 oktober