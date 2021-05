‘Franse Dutroux’ sterft zonder nieuwe bekentenissen

Seriemoordenaar en kinderverkrachter Michel Fourniret (79), ook wel bekend als ‘de Franse Dutroux’ of het ‘monster van de Ardennen’, is overleden zonder nog nieuwe moorden te bekennen. De Parijse aanklager Rémy Heitz heeft dat bevestigd tegenover het AFP.

Fourniret, die van zichzelf zei ‘erger dan Dutroux’ te zijn, werd zowel in 2008 als 2018 tot levenslang veroordeeld, de eerste keer voor zeven en de tweede keer voor nog eens twee moorden, maar in totaal bekende hij er twaalf. De Franse seriemoordenaar had een enorm ‘werkterrein’, waaronder op een bepaald moment ook de Franse en Belgische Ardennen.



Bij de ontvoering van een jong meisje uit het Belgische Ciney liep hij tegen de lamp. Zij kon zich bevrijden en bij een kruising uit de bagageruimte van zijn bestelwagen springen. Een toevallig passerende vrouw die haar oppikte kon daarna het kenteken van Fourniret noteren. Fourniret woonde op dat moment in België, vlakbij de Franse grens.

‘Het monster van de Ardennen’ kreeg de zwaarst mogelijk straf in het Franse strafrecht. De man werd in 2008 veroordeeld voor de ontvoering, verkrachting en moord op zeven jonge vrouwen en meisjes in Frankrijk en België, tussen 1987 en 2001. Zijn ex-vrouw kreeg levenslang voor medeplichtigheid. Na de veroordeling bleek Fourniret schuldig aan nog vijf moorden en verdwijningen. In 2018 kreeg hij nog een levenslange gevangenisstraf opgelegd.

‘Jacht’

Fourniret had enorm veel overeenkomsten met de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux. Beide begonnen met verkrachting van minderjarigen en besloten, eens daarvoor veroordeeld, voortaan geen getuigen achter te laten. Beide hadden een meewerkende echtgenote – Michelle Martin bij Dutroux, Monique Olivier bij Fourniret – die de ‘jacht’ op potentiële slachtoffers vergemakkelijkte. Beide waren klusjesman en hadden een bestelbus. Beide bedwelmden hun slachtoffers met Rohypnol. En beide hadden veel eerder kunnen worden opgepakt als politie en Justitie niet aan de lopende band hadden geblunderd.



Dutroux en Fourniret opereerden een tijdlang zelfs naast elkaar in dezelfde regio. Zijn arrestatie in juni 2003 bracht ook de oplossing voor de geruchtmakende ontvoering, eind 1989, van de 12-jarige Elisabeth Brichet uit Namen, waarvan eerst Dutroux werd verdacht. Politieonderzoek wees later uit dat Olivier het meisje waste alvorens haar aan te bieden aan haar man.

Fourniret, 79 geworden, werd zaterdag met spoed opgenomen in een Parijs’ ziekenhuis met hartklachten en ernstige ademhalingsstoornissen en overleed daar vandaag. Het ‘monster van de Ardennen’, met ook de bijnaam ‘de maagdenjager’, had de laatste jaren ook last van ernstige mentale degeneratie.

De openbaar aanklager laat weten dat de dood van de veroordeelde moordenaar wordt onderzocht.

