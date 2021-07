Franse expat in hongerstaking bij Olympisch Stadion in Tokio voor ‘door ex ontvoerde kinderen’

Een in Japan wonende Fransman is in hongerstaking gegaan omdat hij zijn kinderen al drie jaar niet mag zien. Zijn nu 6-jarige zoontje en twee jaar jongere dochtertje zijn volgens hem ontvoerd door hun Japanse moeder. De expat koos een treinstation vlakbij het nieuwe Olympisch stadion in Tokio als decor voor zijn opmerkelijke protestactie.

Vincent Fichot (39) begon zijn hongerstaking vandaag, twee weken voor de start van de Olympische Spelen in Tokio op 23 juli. Niet toevallig volgens hem. De Franse president Emmanuel Macron zal de openingsceremonie van het sportevenement bijwonen. Tijdens zijn laatste bezoek aan Japan, in 2019, beloofde het staatshoofd te zullen opkomen voor Franse ouders in het land die hun kinderen niet mogen zien, daarbij verwijzend naar ‘noodsituaties die absoluut onaanvaardbaar zijn’.

Vincent Fichot (39) bevindt zich naar eigen zeggen in zo'n noodsituatie. ,,Ik heb alles gegeven, ben de voorbije drie jaar mijn baan, mijn huis en mijn spaargeld kwijtgeraakt. Ik heb nog 80 kilo over en zal mijn gewicht tot de laatste gram geven”, vertelde hij zaterdag aan persbureau AFP, zittend op een matje bij de ingang van een station niet ver van het nieuwe Olympisch stadion in Tokio.

Klacht

De Fransman, die al vijftien jaar in Japan woont, verzekert dat hij zijn protestactie niet zal stoppen voordat hij zijn zoontje (6) en dochtertje (4) terug heeft. Hij wil dat de Franse autoriteiten hem laten zien dat ze zijn kinderen ‘echt’ willen verdedigen en ‘Japan sancties willen opleggen’ voor het niet nakomen van internationale verplichtingen.

Zijn voormalige echtgenote ontvoerde de kinderen volgens hem in 2018. Voor de rechter verklaarde ze dat te hebben gedaan vanwege ‘huiselijk geweld’ door haar Franse ex, maar na verloop van tijd trok de Japanse haar klacht in. ,,De Japanse justitie kan mij niets meer verwijten”, bezweert Fichot. Gedeelde voogdij over kinderen bij een scheiding bestaat wettelijk niet in Japan, waardoor ouderontvoering een gangbare praktijk is en wordt getolereerd door de lokale autoriteiten. Officiële cijfers zijn er niet, maar belangenverenigingen schatten dat jaarlijks 150.000 minderjarigen het slachtoffer worden van zo'n ontvoering.

Onder hen bevinden zich ook binationale kinderen zoals die van Vincent Fichot. Hij liep naar eigen zeggen met zijn neus tegen de muur bij de Japanse autoriteiten en justitie en wendde zich daarna tot de Franse justitie en overheid, de Europese autoriteiten en de Verenigde Naties.

Groep van tien

Fichots Franse advocaat Jessica Finelle spreekt van een ‘wanhoopskreet van een vader die drie jaar lang alles heeft geprobeerd om zijn kinderen te vinden'. Hij maakt volgens haar deel uit van een groep van tien vaders en moeders van vier verschillende nationaliteiten die in 2019 een klacht indienden bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Eind 2020 werd in Frankrijk tegen de ex van Fichot een gerechtelijk vooronderzoek geopend wegens ontvoering van minderjarigen.

,,We hebben nu belangrijke diplomatieke daden nodig, zoals het terugroepen van de Franse ambassadeur in Japan óf de opschorting van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen Japan en de Europese Unie die onlangs door Frankrijk is geratificeerd’’, benadrukt de raadsvrouw. ,,Alleen concrete acties kunnen de Japanse autoriteiten dwingen te reageren.”

Steuncomité

Vincent Fichot houdt er intussen rekening mee dat de politie hem verjaagt, maar zegt zijn hongerstaking dan op een andere locatie voort te zullen zetten. Hij kan voorlopig douchen in een nabijgelegen sportschool en leden van een steuncomité, onder wie andere buitenlandse ouders in dezelfde situatie, brengen hem regelmatig water en schone kleren. Ze laden ook zijn elektronische apparatuur op waarmee hij dagelijks een korte video wil opnemen en publiceren op zijn Facebook-pagina. In de filmpjes geeft hij updates over zijn lichamelijke conditie en legt hij ‘het probleem in Japan’ uit.

