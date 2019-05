Franse horrordokter spuit ‘gif-narcoses’ om patiënten daarna heldhaftig te redden

De 47-jarige arts Frédéric Péchier werkte in een ziekenhuis in het Oost-Franse Besançon. In 2017 werd hij al een keer in staat van beschuldiging gesteld, wegens het vergiftigen van zeven mensen. Vervolgens is twee jaar onderzoek gedaan en zijn onder meer vier stoffelijke overschotten opgegraven. Nu wordt Péchier er officieel van verdacht nóg zeventien mensen te hebben vergiftigd.

In 2016 werd in het betreffende ziekenhuis de 4-jarige Teddy geopereerd. Tijdens de ingreep kreeg het jongetje twee hartaanvallen. Er werd alarm geslagen. ,,Binnen een minuut was dokter Péchier ter plekke’’, aldus de advocaat van de ouders. ,,En hij reanimeerde hem.’’

Dat procedé bleek zich vaker voor te doen in Besançon. In 2017 werd een 37-jarige vrouw geopereerd. Ook zij kreeg, onder narcose, hartaanvallen. Péchier was meteen ter plekke, stelde meteen de juiste diagnose, en redde de patiënt.

Razendsnelle diagnoses

,,In alle gevallen was dokter Péchier de terugkerende factor’’, aldus openbaar aanklager Etienne Manteaux. ,,Als zich problemen voordeden tijdens een operatie bleek hij altijd heel dicht in de buurt te zijn en stelde hij razendsnelle diagnoses.’’

Die diagnoses bleken ook altijd precies de juiste diagnoses te zijn omdat, vermoedt justitie, Péchier zelf degene was die als anesthesist bepaalde gifstoffen had toegediend waarvan hij wist wat de gevolgen zouden zijn.

In het geval van de 37-jarige vrouw constateerde Péchier meteen aan de operatietafel, en zonder enig nauwkeurig onderzoek, dat ze een buitensporige hoeveelheid kalium in haar bloed had. ,,Maar het is onmogelijk om dat binnen enkele minuten te kunnen vaststellen’’, aldus de advocaat van de vrouw. Achteraf bleek ze 100 keer de dodelijke hoeveelheid kalium in haar bloed te hebben.

Vooralsnog is het gissen naar de beweegredenen van de arts. Volgens betrokkenen zou hij lijden aan een ‘superioriteitssyndroom’. ,,Als er fouten waren gemaakt was het altijd de schuld van anderen die incompetent zijn’’, verklaarde één van de advocaten. Door continu mensen te redden, na ze zelf te hebben vergiftigd, zou Péchier hebben willen laten zien dat hij een wonderdokter was.

Schuld ontkennen

De anesthesist zelf ontkent alle schuld. Hij heeft bevestigd dat er mensen vergiftigd zijn in zijn ziekenhuis, maar zegt daar zelf niets mee te maken te hebben. In de meeste gevallen zou hij het gif hebben toegevoegd aan de narcosemiddelen van zijn collega’s.