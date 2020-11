Franse ‘jetman’ komt om tijdens training

Video 'Jetduo' vliegt over Dubai voor spectacu­lai­re stunt

11 januari Zijn dagen als commercieel piloot liggen al even achter hem, maar de Zwitserse Yves Rossy is als 'Jetman' nog lang niet aan zijn pensioen toe. De voormalig vlieger en ingenieur maakte onlangs een duizelingwekkende vlucht, ditmaal met skydiver Vince Reffet. In een filmpje dat al meer dan 2 miljoen keer werd bekeken, is te zien hoe de waaghalzen over Dubai scheren.