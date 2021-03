Franse ministerie woedend over straatcarnaval in Marseille: ‘Volkomen onacceptabel’

De Franse autoriteiten zijn woedend vanwege een illegaal straatfeest dat zondag werd gehouden in Marseille. Het merendeel van de ruim 6000 feestgangers droeg daarbij geen mondkapje.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt het carnavaleske straatfeest in Marseille ‘volkomen onacceptabel’. Een woordvoerder van minister Camille Chaize benadrukt dat dit een tijd is waarin alle Fransen hun best moeten doen om de coronapandemie te bestrijden.

Ook de burgemeester van Marseille, Benoit Payan, wijst op de verantwoordelijkheid van de feestgangers. ,,Niets rechtvaardigt de ondermijning van onze collectieve inspanningen om het virus te bestrijden”, schreef hij op Twitter. ,,Ik ben woedend. De egoïstische houding van een paar onverantwoordelijke mensen is onaanvaardbaar!”

De rechts-populistische politicus Florian Philippot bekritiseerde juist de volgens hem voorspelbare politieke reacties. ,,Luister niet naar die clowns, maar leef! Bravo Marseille!’’, meldde het EU-parlementslid op Twitter.

Volledig scherm Feestgangers zondag in Marseille. © AFP

Het carnavalsfeest wordt jaarlijks gehouden in Marseille. Vorig jaar werd het voor het eerst afgezegd wegens corona. Ook dit jaar zou er geen optocht zijn. Maar buiten medeweten van de autoriteiten om werd het feest achter de schermen toch georganiseerd. En eenmaal begonnen, sloten duizenden inwoners van Marseille zich aan. Negen personen werden aangehouden, tientallen anderen werden beboet.

De coronamaatregelen in delen van Frankrijk zijn onlangs verscherpt vanwege de toename van het aantal besmettingen. Sinds zaterdag geldt in zestien regio’s een nieuwe lockdown. Die treft ongeveer een derde van de Franse bevolking. In Marseille gelden geen aanvullende maatregelen.

Door de situatie in Marseille komt Frankrijk opnieuw wereldwijd in het nieuws vanwege een illegaal feest. Rond de jaarwisseling gingen circa 2500 feestgangers naar de plaats Lieuron in Bretagne voor een rave. Dat feest eindigde pas na twee nachten.

