Franse oud-president Jacques Chirac op 86-jarige leeftijd overleden

‘President Jacques Chirac stierf vanmorgen te midden van zijn gezin’, verklaart Frédéric Salat-Baroux, de echtgenoot van Chiracs jongste dochter Claude. De in 1932 geboren Chirac was president van Frankrijk van 1995 tot 2007. Daarvoor was van 1974 tot 1976 en van 1986 tot 1988 premier van het land. Van 1977 tot zijn beëdiging als president was hij tevens burgemeester van Parijs.



Chiracs veto tegen Franse deelname aan de oorlog in Irak leverde hem buiten Europa groot aanzien op. Maar toen hij bij aanvang van zijn eerste ambtstermijn, pal voor het ondertekenen van een wereldwijd verbod op kernproeven, nog enkele bommen liet ontploffen op de atols Mururoa en Fangataufa viel de wereld over hem heen.