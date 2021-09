Franse oud-president Sarkozy krijgt 1 jaar cel, ook partijmedewerkers krijgen straf

Nederland­se toerist rijdt in Frankrijk student dood, deed 'per ongeluk’ aan spookrij­den

29 september Een Nederlandse toerist van in de zeventig moet twee jaar de gevangenis in omdat hij in Zuid-Frankrijk een motorrijder heeft doodgereden. Dat gebeurde tijdens zijn vakantie aan de Côte d’Azur, afgelopen zomer. De man probeerde over een doorgetrokken streep een camper in te halen en klapte vol op twee motorrijders, van wie er één het niet overleefde.