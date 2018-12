Franse peuter (2) in coma nadat hij werd gebruikt als ‘bokszak’

Vliegver­keer Gatwick wéér stil door drones

19:50 De Londense luchthaven Gatwick heeft het vliegverkeer vanavond enige tijd stilgelegd. Dat gebeurde nadat weer een melding over een drone was binnengekomen. De vluchten waren eerder vandaag nog maar net opgestart nadat de drones sinds woensdag het vliegverkeer compleet in de war hadden gestuurd. Het vliegveld maakte later bekend dat de vluchten worden hervat.