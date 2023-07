Franse peuter Émile nog altijd niet gevonden: ‘We geven de hoop niet op’

Het blonde jochie, afkomstig uit de buurt van Marseille, bracht de zomervakantie door bij zijn grootouders in Haute Vernet, een gehucht met 25 inwoners langs een kronkelige weg, in het Franse departement Alpes-Haute-Provence. Het is een bosrijke en bergachtige omgeving, populair bij wandelaars.

Grootouders

Gehucht afgesloten, vrijwilligers niet meer welkom

Volgens de procureur Rémy Avon is er nog geen bewijs van een misdrijf, of het nu moord of ontvoering betreft. Maar geen enkel scenario wordt uitgesloten. Vooralsnog leveren alle inspanningen niets op. Het is ontzettend frustrerend voor de rechercheurs. ,,We staan op hetzelfde punt als waar we gisteren stonden en waar we eergisteren stonden, en het is niet zo dat het onderzoek niet zwaar is opgevoerd”, vertelde Rémy Avon, de procureur van Digne-les-Bains dinsdagavond aan de pers.