Franse politicus Jean-Marie Le Pen (94) in ziekenhuis na hartaanval, toestand ‘ernstig’

Jean-Marie Le Pen (94), de oprichter van de uiterst rechtse Franse partij Front National, is zaterdag in het ziekenhuis opgenomen na een hartaanval. Volgens artsen is de toestand van de voormalige politicus ‘ernstig’. Dat melden verschillende Franse media.

Le Pen werd naar een publiek ziekenhuis in omgeving van Parijs gebracht nadat hij zaterdag in elkaar zakte. ,,Zijn familie is bezorgd, maar kalm”, meldt Lorrain de Saint Affrique, een goede vriend van Le Pen. Volgens hem is de oud-politicus bij bewustzijn. Le Pen is de voorbije jaren meermaals in het ziekenhuis opgenomen, onder meer in februari 2022 na een hersenbloeding.

Jean-Marie Le Pen Le Pen is al enkele jaren met pensioen. De oud-politicus richtte in 1972 het Front National (FN) op en kwam geregeld in opspraak door racistische en antisemitische uitlatingen. Hij is altijd fel tegen immigratie geweest en bagatelliseerde de Holocaust. Hij trok zich in 2011 terug als voorzitter van die partij, waarna zijn dochter Marine Le Pen de leiding kreeg.

Bravere naam

Zij doopte de naam van de partij om tot het braver klinkende Rassemblement National. Na haar aantreden als voorzitter probeerde Marine Le Pen af te komen van het racistische en antisemitische imago dat haar vader het Front National had bezorgd. In 2015 zette ze hem zelfs uit de partij wegens zijn antisemitische uitspraken en het goedpraten van het bewind van maarschalk Pétain, die in de Tweede Wereldoorlog met nazi-Duitsland collaboreerde.

Tijdens de presidentsverkiezingen van 2022 werd Marine Le Pen met 41,5 procent van de stemmen tweede achter Emmanuel Macron, de huidige president van Frankrijk.

Presidentschap

Le Pen deed zelf ook meermaals een gooi naar het presidentschap van Frankrijk. In 2002 haalde hij verrassend de tweede ronde en daagde hij zittend president Jacques Chirac uit. Er volgde een breed verzet tegen zijn extreemrechtse gedachtegoed en Le Pen verloor de tweede ronde verpletterend. In 2007 kon Le Pen het succes niet evenaren en haalde in de eerste ronde maar 10 procent van de stemmen.

Jean-Marie Le Pen sukkelt al langer met zijn hart. De laatste jaren belandde hij om die reden al meermaals in het ziekenhuis. In februari 2022 werd hij voor het laatst opgenomen na een lichte beroerte.

Volledig scherm Jean-Marie Le Pen met zijn dochter Marine. © Getty Images