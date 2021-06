Franse president Macron geslagen tijdens bezoek aan Drôme, twee arrestaties

Videobeelden van de klap gaan rond op sociale media. Het incident is door de woordvoering van de Franse president bevestigd aan lokale media, hoewel er wordt gesproken van ‘een poging tot een klap’. Op de beelden is te zien dat de man die Macron op de linkerkant van zijn gezicht slaat, zich in een menigte achter hekken bevindt. Hij draagt een groen T-shirt en een bril. Als Macron nadert en de man wil spreken, haalt die uit naar het gezicht van de president, zo tonen de beelden.

Rondreis

Het incident vond plaats in Tain-l’Hermitage, onder Lyon. Macron is bezig aan een rondreis door zijn land. Het was de tweede stop tijdens die reis, waarmee hij de ‘pols van het land’ wil opnemen na ruim een jaar coronacrisis. In de Drôme spreekt hij met vertegenwoordigers van de horeca over het ernstige gebrek aan mankracht in de sector na de coronacrisis. Ook praat hij er met studenten. De komende tijd zijn ruim tien bezoeken van de Franse president gepland.