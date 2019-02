Franse rechter: te veel vrouwen in gemeenteraad

Een college van burgemeester en wethouders van een grote voorstad van Parijs is gisteren ontbonden door een rechter. Er zat verhoudingsgewijs één vrouw te veel in, volgens de letter van de wet.

De Fransen debatteren al jaren over vrouwenrechten en glazen plafonds. Ze strijden voor gelijke salarissen, er zijn wetten en regels ingesteld om vrouwen te stimuleren op te klimmen in de zakenwereld en in de politiek. Een recent rapport van de Europese Commissie prijst Frankrijk nog voor de vooruitgang op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Maar toen was daar de Franse rechter. En die zei: stop. In een opmerkelijk vonnis stelde een Franse rechtbank gisteren dat er ook te veel vrouwen de politiek in kunnen gaan.

De rechtszaak draaide om de gemeenteraad van Sarcelles, een voorstad van Parijs met meer dan 50.000 inwoners. Vorige maand werd daar een nieuw college van burgemeester en wethouders gekozen. Dat verliep prima: de socialistische burgemeester Patrick Haddad kreeg een team van veertien wethouders, zes mannen en acht vrouwen. Een vrouwelijke meerderheid dus.

Opstand

,,Dat betekent dat er géén gelijkheid is tussen mannen en vrouwen’’, zegt gemeenteraadslid Chantal Grolier van centrumpartij UDI. Zij vindt dat er zeven mannen en zeven vrouwen hadden moeten worden gekozen. ,,Als het andersom was geweest, was iedereen in opstand gekomen’’, aldus gemeenteraadslid David Grandon van regeringspartij LREM.

Grolier en Grandon stapten samen naar de rechter. ,,De wet moet correct worden toegepast, voor vrouwen én mannen’’, aldus Grolier.

In de Franse wet staat inderdaad dat er een verplichting is om ‘egalitaire kieslijsten’ op te stellen met exact evenveel vrouwen als mannen. Dat moet zorgen voor gelijkheid in vertegenwoordigende politieke organen. De wet is vooral bedoeld om meer vrouwen de politiek in te krijgen en bestaande achterstanden weg te werken.

De rechter pakte de wet er gisteren bij en concludeerde dat er in Sarcelles juridisch gezien één vrouw teveel in het college zit.

‘Belachelijk’

Burgemeester Haddad noemt de uitspraak ‘belachelijk’. ,,Een wet die bedoeld is om vrouwen te stimuleren de politiek in te gaan, wordt nu gebruikt om een vrouwelijke wethouder te ontslaan!’’ Haddad zegt juist ‘in de geest van de wet’ te hebben gehandeld, door acht vrouwen voor te stellen als wethouder.

,,Er zijn mensen in Sarcelles die werk zoeken, die een huis zoeken, en die doen een beroep op de politiek. Daar werk ik voor. Wat er nu is gebeurd is zonde van onze tijd.’’